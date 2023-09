Wolverhampton empresta Chiquinho ao Famalicão

O extremo Chiquinho foi oficializado como reforço do Famalicão, por empréstimo do Wolverhampton.

“O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD anuncia ter chegado a acordo com o Wolverhampton Wanderers Football Club para a transferência do jogador Chiquinho. O extremo português, de 23 anos, assumiu um compromisso com o nosso clube válido até ao final da presente época”, lê-se no comunicado da equipa minhota.

Também o clube inglês comunicou o acordo. “Podemos confirmar que Chiquinho regressou do empréstimo ao Stoke City e chega ao Famalicão até ao final da temporada”.

Extremo luso regressa a Portugal depois de ter representado o Estoril.