Rafael Martins deixa Casa Pia e reforça candidatura do Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação do ponta de lança Rafael Martins, que assina por duas épocas, até 2025.

O avançado brasileiro de 34 anos desce à II Liga. Estava no Casa Pia, onde foi suplente utilizado nos primeiros quatro jogos da época.

Sem espaço no onze inicial, reforça a candidatura de subida do Santa Clara. Com 172 jogos na I Liga, Rafael Martins vai jogar pela primeira vez na segunda divisão.

Martins apontou nove golos na época passada ao serviço do Casa Pia. Em Portugal, juogou ainda no Moreirense, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal. Passou três anos no futebol chinês e dois em Espanha, no Levante.

O Santa Clara está no terceiro lugar da II Liga, com sete pontos somados. Lutará pela titularidade com o compatriota João Marcos.