Marselha quer contratar Al Musrati ao Braga

O Marselha está interessado em Al Musrati, do Sporting de Braga, e já terá arrancado as negociações com a SAD do clube minhoto, segundo o "L'Équipe".

O médio líbio de 27 anos de idade tem mais três temporadas de contrato e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Al Musrati arranca a quarta temporada no clube e leva já um golo e uma assistência em 5 jogos disputados. Falhou o jogo em Atenas, frente ao Panathinaikos, por lesão.

O Sporting de Braga carimbou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e disputará a prova pela primeira vez no período de Al Musrati no clube, algo que não vai acontecer no Marselha, que foi precisamente eliminado pelo Panathinaikos na ronda anterior.

O líbio é peça fundamental no clube desde que chegou e leva já 136 jogos com a camisola arsenalista.

O Marselha já investiu valor semelhante em Braga, em janeiro, com a contratação do avançado Vitinha.

Al Musrati joga em Portugal desde 2016, com passagens pelo Vitória de Guimarães e Rio Ave.