"Braga demonstrou capacidade para fazer uma boa fase de grupos"

O Sporting de Braga mostrou na eliminatória frente ao Panathinaikos que pode fazer uma boa fase de grupos da Liga dos Campeões.

Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol de Braga, confia num bom rendimento da equipa minhota no regresso à liga milionária: "Para além do prestígio, do orgulho para o clube, cidade e concelho, é evidente que estou feliz de termos o clube na Champions. Braga demonstrou ontem capacidade para fazer uma boa fase de grupos".

O Braga bateu o Panathinaikos, em Atenas, por 1-0, e confirmou o apuramento para a fase de grupos. Bruma marcou o golo decisivo.

A equipa de Artur Jorge conhece os adversários no sorteio de quinta-feira à tarde e junta-se ao lote de FC Porto e Benfica como as equipas apuradas.

Machado dá os parabéns a António Salvador e à restante estrutura do clube.

"Ele merece, a equipa merece, a estrutura merece Braga merece,o futebol português agradece. É mais uma equipa na Liga dos Campeões. São três, o que vem colmatar as situações em que vamos perdendo no "ranking", aponta.

Esta será a terceira presença na fase de grupos. A Bola Branca, o presidente da AF Braga lembra que os arsenalistas estarão mais bem apetrechados desta vez.

"O Braga tem jogadores que andaram muito tempo na seleção, como o Pizzi, Fonte e Moutinho. Não digo que Braga pode bater-se de igual para igual com tubarões, mas pode contrariar, de alguma maneira, o que consideramos favoritismo dos outros. Acreditamos numa boa fase de grupos e ir mais além, se possível", termina.