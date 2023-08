Rúben Micael avisa. "Se Braga quiser apenas conter o Panathinaikos, vai passar um mau bocado"

Rúben Micael, antigo jogador do Sporting de Braga, aconselha a equipa minhta a não jogar só para "conter o Panathinaikos" na segunda mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

"Se forem para lá com o objetivo de conter a pressão inicial do Panathinaikos não é nada bom. Vão passar um mau bocado. Têm de entrar fortes e jogar o jogo pelo jogo", aconselha Rúben Micael em declarações a Bola Branca.

O ex-médio marcou o golo do empate e penálti final do Braga, no segundo jogo do "play-off" de 2012 contra a Udinese, que deu aos minhotos a presença na fase de grupos da Champions League.

Já retirado das quatro linhas, recorda esse momento com muita satisfação: "São boas recordações. O José Peseiro fez uma gestão muito boa da equipa. Fiz o golo do empate, fomos para os penáltis e fomos felizes. Acabei por marcar o último penaltie também, mas - claro - não joguei sozinho. Tivemos o Beto, o Custódio, entre outros, que foram gigantes", relembra, por entre sorrisos, o antigo médio madeirense.

Nestas declarações a Bola Branca, Micael observa ainda que, no caso da partida de hoje - para a mesma fase - em Atenas contra o Panathinaikos, o Sporting de Braga deve procurar alhear-se do ambiente que será proporcionado pelos adeptos gregos e manter o seu ADN.

"O ambiente não é fácil, o 'Pana' anda desaparecido há muito, está a criar as bases para voltar ao que era, mas o Braga tem de estar tranquilo, fazer o seu jogo e acredito que vão conseguir entrar na fase de grupos", sustenta o ex-jogador braguista.

Rúben Micael jogou no Braga entre 2012 e 2015. Em três épocas, apontou 15 golos e 14 assistências em 86 jogos disputados.

Depois da vitória em casa, por 2-1, o Braga decide o futuro na Champions esta noite, em Atenas, um jogo com pontapé de saída marcado para as 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.pt.