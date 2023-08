Matheus. “Sonho de criança”

O guarda-redes Matheus diz que alcançou um "sonho de criança" ao chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É um sonho de criança cumprido neste grande clube. É só agradecer a Deus pelo que tem feito. São 100 jogos sem sofrer golos, uma marca histórica e agora é desfrutar do momento. É um sentimento que não sei explicar. Agradeço a Deus, à família aos adeptos. Agora é desfrutar do momento", referiu o guardião do Sp. Braga.

O jogador arsenalista acrescenta: "É um todo, um grupo que trabalha arduamente para viver o sonho. Graças a Deus conseguimos concretizá-lo."

"Não é todos os dias que se vivem estes momentos, merecemos", concluiu.

O Sp. Braga derrotou o Panathinaikos, por 1-0, e confirmou a passagem à fase de grupos da Champions, depois do triunfo 2-1 na Pedreira.