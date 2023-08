Artur Jorge. “Mais uma página de ouro que acrescentámos à história”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, está “imensamente feliz” com o apuramento do clube para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Mais uma página de ouro que acrescentámos à história. Mais do que alívio é um sentimento de missão cumprida”, referiu.

O técnico arsenalista acrescenta: “Tínhamo-nos comprometido de entrar na fase de grupos, fomos muito capazes. Tivemos caráter, coragem e só dessa forma seria possível vencer aqui. Tínhamos um grande adversário, um ambiente adverso. Estou imensamente feliz porque mais uma vez faço parte da história do meu clube".

Em declarações, depois da vitória 1-0 contra o Panathinaikos, Artur Jorge referiu ainda: “Vínhamos para ganhar e correu tudo na perfeição como tinha pedido. Mérito para os jogadores, satisfeito por eles. Foi uma prenda para os adeptos, para os que estiveram, os que gostavam de estar e os que estão em Braga a vivenciar isto”.

O Sp. Braga chega pela terceira vez à fase de grupos da Champions e garante cerca de 30 milhões de euros.