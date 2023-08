Luís Freire. “Aos 7 minutos o Eustáquio tem de estar na rua”

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, deixa críticas à equipa de arbitragem na partida, reclamando duas expulsões de jogadores do FC Porto.

“Aos sete minutos o Eustáquio tem de estar na rua, num lance para expulsão, assim como noutro lance, sobre o [Aderlan] Santos [lance com Namaso]”, referiu.

No entanto, em declarações à Sporttv, o técnico vilacondense também deixou pontos positivos.

“Há que valorizar o que foi bom. Uma primeira parte muito equilibrada, em que o FC Porto não fez um remate direcionado à nossa baliza, nem o nosso guarda-redes uma defesa. Foi um jogo muito dividido, em que os jogadores estiveram disponíveis na pressão. Sentimos que o espaço poderia aparecer na segunda parte, geralmente é, sabemo-lo, quando as equipas grandes mais o concedem”.

Freire acrescentou: “Quisemos entrar fortes na segunda parte. Conseguimos começar a mandar mais no jogo, fizemos o nosso golo com mérito. A partir daí, veio uma reação boa do FC Porto”.

“Depois, o ritmo do jogo foi muito alto, com o FC Porto, com os jogadores muito ofensivos que tem, a conseguir arriscar e fazer os dois golos. Nada a dizer, o penálti é penálti, são dois lances limpinhos. Ganha uma vez ao FC Porto, uma grande equipa, como fizemos na última época, é difícil; ganhar duas vezes, é… muitíssimo difícil. Estivemos muito perto”.

O FC Porto derrotou o Rio Ave, por 2-1, com os dois golos dos dragões a surgirem nos descontos.