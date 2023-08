Vítor Campelos. “Custa não levar pontos, marcando dois golos ao Benfica”

O técnico do Gil Vicente, Vítor Campelos, elogiou os seus jogadores, apesar da derrota (3-2) contra o Benfica.

“Até entrámos bem no jogo, com saídas para o ataque com algum critério. Mas teríamos de ser mais agressivos e objetivos no último terço do terreno. Golo inaugural [0-1, Benfica] vem num penálti completamente evitável: no sítio onde é, o lance era perfeitamente evitável. A partir daí, ficámos algo intranquilos. Levámos com essa intranquilidade até ao intervalo, aliada à superioridade do Benfica”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico da equipa de Barcelos considera que “as substituições acrescentaram mais velocidade nos corredores e a equipa a ter mais critério com bola”.

“Sofremos o 0-2 numa transição [Rafa], mas mesmo aí acreditámos que era possível chegar ao empate. E fizemos o 1-2. Acabámos por sofrer o terceiro golo [1-3, Musa] num lance em que deitámos a bola para fora sem pressão, um dos detalhe e aspetos em que temos de melhorar para crescer. Se nalguns momentos tivéssemos tido mais discernimento, poderíamos ter criado mais situações de perigo”.

Resumidamente, “custa não levar nada do jogo [pontos] marcando dois golos ao Benfica, sim”.

“Devo enaltecer a grande atitude e determinação dos nossos jogadores, sempre com os olhos postos na baliza contrária. Temos de aperfeiçoar as ligações e sermos mais consistentes: são detalhes para crescermos enquanto equipa”.

O Benfica derrotou o Gil Vicente por 3-2.