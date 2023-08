Rio Ave “tem um plano” para vencer FC Porto

O treinador do Rio Ave diz ter um plano para superar o FC Porto, na partida de segunda-feira, da terceira jornada da I Liga, embora entregando o favoritismo do jogo aos dragões.

"Sabemos do poderio adversário, mas estamos confiantes. Temos um plano, uma organização e uma ideia para este jogo. Queremos desfrutar ao máximo desta partida e, respeitando o adversário, provar, em casa, o nosso valor", começou por dizer Luís Freire.

O técnico dos vila-condenses até sabe como vencer o FC Porto, pois, também no arranque da época passada, precisamente há um ano, derrotou [3-1], nos Arcos, a equipa azul e branca, numa partida que Luís Freire prefere não fazer paralelismos.

"O que se passou no ano passado já foi. Não vai trazer a vitória amanhã, é um jogo novo e temos que o encarar como tal. Num historial de 80 jogos entre as duas equipas, o Rio Ave só venceu dois ou três. Não temos que pensar no passado, já sabemos que são favoritos, mas este é outro jogo", vincou.

Luís Freire falou de um adversário como uma equipa "intensa, pressionante, recheada de valor e com muitas opções ofensivas", lembrando que se trata "de um candidato ao título, com uma equipa técnica que já foi campeã três vezes".

"O FC Porto está muito forte, muito intenso, muito ligado, e com muitas opções. É uma equipa muito trabalhadora, à imagem do clube e do seu treinador. Da nossa parte, temos que aproveitar o momento e seguir o plano que traçamos", vincou o técnico.

Nas duas primeiras jornadas do campeonato, o Rio Ave começou a prova com uma vitória [2-0], na receção ao Desportivo de Chaves, mas encaixando, depois, uma derrota [2-0] frente ao Estoril, numa prestação que Luís Freire não deu grande relevância.

"Não ligo muito aos resultados no início da época, pois os primeiros jogos são um pouco irrelevantes. Na época passada tínhamos apenas um ponto nesta fase e depois fizemos 40. Ainda é muito cedo para tirar ilações, temos de continuar a crescer, embora a equipa tenha mostrado equilíbrios e melhorado em todos os jogos, independentemente dos resultados", analisou o treinador.

Luís Freire foi, ainda, confrontado, com o alegado interesse do FC Porto em jogadores como Guga e Costinha, do plantel do Rio Ave, garantindo que não necessário ter uma conversa especial com os atletas na preparação desta partida.

"São jogadores muito profissionais e miúdos impecáveis, que querem sempre ganhar. Sei que vão dar tudo. Não vai mudar nada para eles e não tem de haver conversa nenhuma. Conheço os jogadores que tenho no balneário, confio muito neles e são mais dois que vão dar tudo", garantiu.

Para esta receção aos dragões, o treinador dos vila-condenses apenas não pode contar o guarda-redes Jhonatan, que ainda está a recuperar de lesão.

O Rio Ave, 13.º classificado com três pontos, recebe esta segunda-feira o FC Porto, quarto com seis, numa partida agendada para as 20h15, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.