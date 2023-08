Boavista perde primeiros pontos da época diante do Casa Pia

O Boavista empatou 1-1 na receção ao Casa Pia, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, mantendo a liderança provisória da prova, apesar de ter cedido os primeiros dois pontos.

A formação casapiana, que ainda não perdeu fora de casa, depois de ter vencido na primeira jornada no reduto do Farense (3-0), adiantou-se no marcador por Clayton, aos 33 minutos, mas os axadrezados, que vinham de dois triunfos nas duas primeiras rondas, igualaram no arranque da segunda metade, com uma “bomba” de Pedro Malheiro, aos 48.

Com este empate, o Boavista isola-se provisoriamente na liderança, com sete pontos, mais um do que Sporting, FC Porto e Vitória Guimarães, que ainda vão disputar o seu encontro nesta ronda, e do que o Benfica, enquanto o Casa Pia ocupa para já o sétimo lugar, com quatro.

Veja o resumo da partida: