João Pedro Sousa. Jogo contra Sporting "vem na altura certa"

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, diz que o jogo com o Sporting, da terceira jornada da I Liga, "vem na altura certa".

João Pedro Sousa explicou que a equipa tem consciência da qualidade do plantel sportinguista, ainda assim assegurou que o trabalho que os seus jogadores têm apresentado dá confiança para um bom resultado em Alvalade.

"Vamos seguramente encontrar uma excelente equipa, com ideias muito competentes. Independentemente da posição atual, do momento que a equipa possa ou não estar a viver, temos a plena consciência que vamos encontrar uma equipa muito forte. Diria até que este desafio vem na altura certa. Temos três semanas de trabalho com o plantel completo e estamos mais fortes e mais preparados do que nos jogos anteriores", afirmou o técnico famalicense.

O treinador salientou ainda que o Famalicão "aprendeu com os últimos dois jogos", tendo sempre consciência que "ainda não está maduro".

"É importante perceber que as horas de treino e de jogo são importantes. Só tiramos coisas positivas dos dois últimos jogos. Acreditamos que hoje estamos mais fortes e que a equipa vai dar outro tipo de resposta, percebendo que do outro lado vamos encontrar um adversário fortíssimo", reforçou ainda, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting, no domingo, em Alvalade.

João Pedro Sousa comentou ainda o facto de nesta época, em grande parte dos jogos, se jogar mais tempo-extra.

"É normal. Se calhar temos de preparar o jogo na perspetiva de ter mais tempo-extra... pode influenciar as substituições, as mudanças estratégicas se calhar têm de ser mais retardadas, porque sabemos que o jogo vai até aos 100 minutos. A nível físico os jogadores estão preparados", garantiu.

Outro pormenor analisado pelo treinador da equipa minhota foi o facto de o Famalicão sofrer golos nos primeiros minutos das partidas.

"Estamos atentos a isso, analisámos essa questão, se é que é possível melhorar. Pode haver a intenção de podermos trabalhar isso no treino, querer chegar a Alvalade e manter a posse de bola longe da baliza. A questão é se o adversário vai permitir isso. Trabalhamos para manter a baliza a zeros, mas em quase todos os jogos há golos. Estamos atentos, mas não parece que seja um problema que possamos reduzir a que entramos mal nas primeiras partes", disse.

João Pedro Sousa voltou ainda a falar da situação de Iván Jaime, explicando que tudo se mantém inalterado e o jogador vai continuar de fora dos convocados.

"A situação mantém-se a mesma. Converso muito com ele, evito aconselhá-lo num momento tão delicado. O conselho que lhe dou, e que ele cumpre à risca, é o trabalho. Está a trabalhar bem, está tudo bem com os colegas. Por questões de mercado, disse-me que não está disponível para competir e a partir daí o assunto diz respeito à direção", concluiu.

O Famalicão defronta o Sporting, às 20h30 de domingo, no estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, que vai ser dirigido por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.