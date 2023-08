Farense goleia Chaves com início avassalador

O Sp. Farense conseguiu a primeira vitória na edição 2023/24 da I Liga, ao golear por 5-0 na receção ao D. Chaves, em jogo da terceira jornada, com os flavienses ainda sem pontuarem.

Em Faro, num duelo entre duas equipas que perderam os dois primeiros jogos, a formação da casa marcou por intermédio de Muscat (10 minutos), Cláudio Falcão (17), Belloumi (20) e Fabrício (22), na primeira parte, e ampliou Mattheus Oliveira, aos 49.

Com este resultado, o Farense conseguiu a primeira vitória e os primeiros pontos da época e é nono, com três, enquanto o Desportivo de Chaves averbou a terceira derrota consecutiva e ainda não pontuou no campeonato.

Veja o resumo da partida: