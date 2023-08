Oficial. João Moutinho no Sp. Braga

O médio João Moutinho assina contrato com o Sporting de Braga.

O internacional português assina pelos arsenalistas durante uma temporada e vai vestir a camisola com o número 28, anunciou esta sexta-feira o clube minhoto.

"O novo camisola 28 do SC Braga é um jogador que dispensa apresentações", refere o Sporting de Braga, num artigo ilustrado com imagem de João Moutinho com o presidente António Salvador.

"Campeão Europeu com Portugal em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2018/19, o internacional português, de 36 anos, regressa ao nosso país pela porta do SC Braga, depois de ter representado Sporting e FC Porto. No estrangeiro, João Moutinho foi pedra basilar no Mónaco e no Wolverhampton, clubes nos quais deixou uma marca profunda de qualidade, profissionalismo e ambição", sublinha o comunicado dos arsenalistas.



O Braga lançou um teaser nas redes sociais a preparar a oficialização do negócio, antes do comunicado oficial.

Moutinho esteve perto de regressar ao FC Porto e está de volta ao futebol português 10 anos depois.

[em atualização]