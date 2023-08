João Moutinho quer “conquistar várias coisas” no Sp. Braga

O médio João Moutinho está “muito feliz” por “representar o Sp. Braga”.

Em declarações aos canais do clube, o internacional luso espera “ajudar o clube a conseguir os seus objetivos”.

“O Sp. Braga tem mostrado ao longo dos anos a grandeza e como tem evoluído e no panorama nacional e mesmo internacional mostrado a capacidade de conseguir competir com todas as outras equipas. E eu vim também para tentar elevar o nível e dar o meu melhor para poder atingir os objetivos, que cada vez mais começam a ser mais ambiciosos. E ambicioso como sou em tudo, espero vir a ajudar a poder conquistar várias coisas aqui", refere.

João Moutinho considera que “foi o passo certo, ou tenho a certeza que foi o passo certo a dar nesta fase da minha carreira, ajudar o Sp. Braga a ser cada vez maior”.

O internacional português assina pelos arsenalistas durante uma temporada e vai vestir a camisola com o número 28, anunciou esta sexta-feira o clube minhoto.

Moutinho esteve perto de regressar ao FC Porto, chegou a fazer testes médicos, mas o treinador Sérgio Conceição terá travado o negócio.