Estrela da Amadora recebe Estoril ainda à procura dos primeiros pontos

O Estrela da Amadora recebe o Estoril Praia, esta sexta-feira, com os amadorenses ainda à procura dos primeiros pontos no regresso, 14 anos depois, à I Liga, depois de dois desaires no arranque do campeonato. É a partida que dá o pontapé de saída da terceira jornada do campeonato.

Para trás ficaram as derrotas em casa com Vitória de Guimarães (1-0), num jogo em que ficou reduzido a 10 jogadores, logo aos 21 minutos, por expulsão de Miguel Lopes, e na visita ao Benfica (2-0), já na segunda ronda.

No jogo de hoje, o treinador Sérgio Vieira volta a contar com Miguel Lopes, que deve regressar à equipa, embora João Reis, que saiu lesionado da Luz, e o central Mansur sejam baixa, devido a problemas físicos.

No Estoril Praia, Pedro Álvaro, que já falhou o jogo com o Rio Ave, deverá continuar de fora, também por lesão.

A equipa de Álvaro Pacheco chega a esta terceira jornada depois de uma derrota na estreia, por 4-3 em Arouca, e um triunfo já no Estádio António Coimbra da Mota, por 2-0, diante do Rio Ave.

A terceira jornada da I Liga estende-se entre hoje e 9 de setembro, data para compromissos das seleções e na qual o Sporting de Braga visitará o Moreirense, com o jogo dos arsenalistas adiado devido ao "play-off" da Champions.

Em outros jogos, o campeão Benfica visita no sábado o Gil Vicente (20h30), enquanto o Sporting recebe o Famalicão no domingo (20h30) e o FC Porto visita o Rio Ave na segunda-feira (20h15).