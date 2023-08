Esteve perto do FC Porto, mas João Moutinho vai reforçar o Braga

João Moutinho vai, afinal, ser reforço do Sporting de Braga, segundo o jornal "Record".

O internacional português tinha acordo com o FC Porto, mas vai reforçar os minhotos num novo volte-face.

Depois de terminar contrato com o Wolverhampton, o médio de 36 anos foi inicialmente abordado por António Salvador para jogar no Sporting de Braga, mas o negócio foi desviado pelo FC Porto.



Com histórico de sucesso no Estádio do Dragão, Moutinho terá decidido regressar ao Porto, mas a contratação ficou congelada pelo treinador Sérgio Conceição, segundo a imprensa nacional. O técnico esperava por decisões finais e reforços prioritários antes de dar o aval na contratação do médio português.

Numa nova reviravolta, Moutinho decidiu assinar pelo Sporting de Braga, clube que esta época definiu como objetivo lutar pelo título de campeão e está a disputar as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

É o regresso de Moutinho a Portugal, dez anos depois de deixar o FC Porto para rumar ao Mónaco. Esteve cinco anos na Ligue 1 e outros cinco no Wolves, na Premier League.

[Notícia atualizada às 11h08]