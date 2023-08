Descontentamento com o caso Moutinho. "Desejos do presidente não podem estar acima do treinador"

"Desapontado". É desta forma que o conhecido adepto do FC Porto, Nuno Encarnação, reage ao falhanço da transferência de João Moutinho para os dragões.

O internacional português tinha tudo acordado para reforçar o FC Porto, mas - afinal - vai jogar no Sporting de Braga. O médio de 36 anos deverá ser anunciado ainda esta sexta-feira como reforço dos minhotos.

Em declarações a Bola Branca, Encarnação não esconde o descontentamento com o volte-face no negócio.

"Mais do que surpreendido, fico desapontado. O João Moutinho cai no goto de qualquer adepto portista. Na fase em que o Porto está, e no meio-campo, arrumava a casa. Toda a gente via com bons olhos o João Moutinho", refere o também gestor,

Na opinião de Encarnação, o treinador não deve ser ultrapassado por qualquer vontade do presidente.

"Se o treinador não quer um jogador, acho muito bem que não o tenha. O treinador deve ser responsável pelas contratações dos jogadores do Porto. [Observa aqui uma opinião contrária?] Aparentemente. Os desejos do presidente não podem estar acima de quem é responsável pelo plantel, que é o treinador. É evidente que o Sérgio Conceição terá sempre a última palavra", termina.