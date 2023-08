​Quer ir ver futebol ao estádio? É de graça em Paços se levar um alimento

O Paços de Ferreira, clube da II Liga, está a oferecer bilhetes para o jogo frente ao Tondela em troca da entrega de alimentos.

Em causa está uma campanha social do clube do Vale do Sousa para combater o desperdício alimentar.

"O intuito é alertar os adeptos do Paços – e do futebol em geral – para os assustadores números relacionados com o desperdício alimentar que demonstram que a humanidade não só está a desperdiçar um conjunto gigantescos de recursos, como também a perder uma oportunidade de combater a fome daqueles que têm menor capacidade de acesso a alimentos", pode ler-se na nota.

A troca de alimentos por um bilhete pode ser feita durante a semana das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, no Espaço do Adepto do Estádio Capital do Móvel. No dia do jogo, essa troca deverá ser feita na Loja do Castor.



O clube explica que "nenhum alimento será rejeitado, no entanto solicitamos – se possível – que contribuam com refeições enlatadas, salsichas, massa, arroz, azeite e óleo".

O Paços-Tondela está marcado para este sábado, às 14h00, no Estádio Capital do Móvel.