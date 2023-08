Nuno André Coelho pede Braga “guerreiro” frente ao Panathinaikos

Nuno André Coelho, antigo jogador do Sporting de Braga, quer uma equipa “guerreira” na primeira mão do "play-off" de acesso à Liga dos Campeões frente ao Panathinaikos.

O antigo defesa, que 2012/2013 estava no plantel quanto o clube jogou o "play-off" da Champions pela última vez, viu os comandados de Artur Jorge dar uma “boa resposta” no campeonato, agora é levar isso para a Europa.

“Fundamental é o foco e pensar que não é apenas um jogo, são dois. É fazer o melhor possível na primeira mão, para depois apostar na segunda. Têm de estar concentrados”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Experiência pode decidir

O Sporting de Braga tem acrescentado ao plantel jogadores com vasta experiência internacional. Em janeiro com as contratações de Pizzi e Bruma, agora com as chegadas de José Fonte e Rony Lopes.

Para Nuno André Coelho, atletas que conhecem os grandes palcos poderão ser a chave necessária para “sair vitorioso desta eliminatória”.

“Principalmente Pizzi e Fonte são peças fundamentais para dar estabilidade à equipa nestes palcos, onde às vezes pode haver alguma timidez e faltar alguma coisa aos mais novos”, explica, à Renascença.

Nuno André Coelho representou o Sporting de Braga entre 2011 e 2014. Nesse período participou em 62 jogos pelos minhotos.

O Sporting de Braga defronta o Panathinaikos esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20h00. O jogo tem relato em rr.pt.