Futebol de rua. Mais de 700 crianças em torneio nacional em Espinho

Alegria aos pontapés, é o que se pode esperar das mais de 700 crianças de todo o país que estarão envolvidas no torneio que a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE), juntamente com a Câmara Municipal de Espinho, leva a efeito entre os dias 8 e 10 de Setembro.

Tiago Paiva, presidente da AFPCE, em declarações à Renascença, sublinha o caráter inclusivo da iniciativa.

“É um torneio que tem o objetivo de implementar a inclusão social, porque é um torneio de futebol de rua, em que não existem equipamentos de clubes ou qualquer tipo de adorno; jogam todos de igual com o mesma ‘t-shirt’, só mudam as cores”, esclarece.

Incluir é mais, muito mais do que deixar de fora clubismos e clubites, havendo outros objetivos a alcançar, tais como “fomentar a igualdade de género” através de equipas masculinas, femininas e mistas. E o futebol adaptado também não fica de fora. “Paralelamente fazemos um torneio de futebol adaptado, destinado às CERCI’s do distrito de Aveiro, que tem tido uma afluência e um crescimento muito grande desde o ano passado” diz Tiago Paiva, enfatizando o cunho vincadamente social de um evento que considera de âmbito nacional.

“Vêm equipas de muitos pontos do país, dos distritos da Guarda, Bragança ou Santarém. Temos 720 inscritos, sem contar com as 100 crianças do futebol adaptado. Portanto, é um torneio que não fica vinculado a Espinho ou aos distritos de Aveiro ou do Porto, mas sim a várias regiões, com 72 equipas provenientes de todo o país”.

Figuras do desporto nacional juntam-se aos mais pequenos

Cândido Costa e Hélder Postiga estiveram na edição anterior do torneio de futebol de rua para crianças e já terão garantido que vão estar novamente em Espinho, a par de outras figuras ligadas ao desporto.

O torneio para crianças entre os 6 e os 12 anos de idade vai tocar várias freguesias do concelho de Espinho, com as finais no domingo, dia 10, na Praça da Mar, na sede do concelho. O presidente da AFPCE destaca a abrangência socio-desportiva do evento, assinalando a relevância do último dia.

“É um momento importante. Teremos na Praça do Mar três campos com três finais em simultâneo, mas o torneio percorrerá os complexos desportivos das freguesias nos outros dias” diz Tiago Paiva, que desperta outros motivos de interesse para uma ida a Espinho: ranchos, artistas convidados e as famosas rusgas, tão típicas do litoral centro/norte. Porém, o melhor do mundo são mesmo as crianças.