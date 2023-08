Paulo Turra é o novo treinador do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira a contratação do treinador Paulo Turra. O técnico brasileiro assinou por duas temporadas, até 2025.

“Olá! Sou o Paulo Turra. É uma honra poder regressar a este grande clube, agora como jogador", declarou o técnico brasileiro.



Paulo Turra terá como adjuntos Adir Kist, Felipe Endres, Cyro Bueno, Rui Cunha, Douglas Jesus e Nuno Madureira.



Paulo Turra, de 49 anos, está de regresso a Portugal, por onde passou enquanto jogador. Alinhou no Boavista, entre 2001 e 2004, e no Vitória de Guimarães, na época 2004/05.

Turra sucede a Moreno, que se despediu do comando técnico depois da eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

João Aroso foi o técnico interino que orientou a equipa na segunda jornada do campeonato, mas também não continuará na equipa técnica.

O brasileiro estava fora do ativo desde que foi despedido do Santos no início do ano. Antes, passou pelo Athletico Paranaense e foi adjunto no Palmeiras, Cruzeiro e Grémio.

Em declarações aos meios do clube, o presidente António Miguel Cardoso diz que Paulo Turra conhece bem o Vitória de Guimarães e está habituado à pressão.

“Foi jogador do Vitória SC e conhece bem o clube. Teve uma carreira muito interessante como atleta e já apresenta um vasto currículo como treinador e treinador-adjunto, tendo trabalhado com o mister Felipe Scolari. Está habituado à pressão e essa pressão envolve todos os que trabalham no Vitória SC. O Paulo Turra é um profissional de convicções, forte e vai ajudar muito em termos de liderança”, declarou.