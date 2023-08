Hugo Miguel está suspenso em Portugal, mas é nomeado para a Liga Conferência

O árbitro Hugo Miguel foi nomeado para ser assistente do videoárbitro no jogo entre o Genk e Demirspor, para o "play-off" da Liga Conferência, apesar de estar suspenso em Portugal pelo erro enquanto videoárbitro no Casa Pia-Sporting.

O juiz foi suspenso por tempo indeterminado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol após não assinalar fora de jogo a Paulinho no primeiro golo dos leões em Rio Maior.

Ainda assim, o árbitro volta rapidamente ao ativo na Europa. Hugo Miguel será o assistente do VAR Hélder Malheiro no jogo da próxima quinta-feira, uma partida que terá arbitragem portuguesa, com António Nobre a juiz principal.

A Renascença já solicitou ao Conselho de Arbitragem esclarecimentos sobre se foi dado conhecimento à UEFA da suspensão de Hugo Miguel e como reage o organismo que tutela a arbitragem portuguesa a esta nomeação. Até agora, não obteve resposta.