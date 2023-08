Artur Jorge pede "expectativas moderadas" para o duelo com Panathinaikos

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, pede "expectativas moderadas" para o "play-off" da Liga dos Campeões frente ao Panathinaikos, apesar de assumir o objetivo de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico destaca que o adversário "é extremamente complicado".

"É um jogo em que vamos igualar os valores do adversário e o que esperamos é contar com os nossos adeptos, que têm tido uma presença marcante e podem ajudar-nos a ser um elemento extra. É essa a minha ambição também. As expetativas sevem ser moderadas, mas sempre com os adeptos a fazer parte", diz.

Artur Jorge sente que o estado de espírito da equipa está "recheado de ambição e determinação antes da eliminatória mais importante da história recente do Braga. Temos de ter um equipa carregada de ambição porque estamos muito próximos de atingir um objetivo que é determinante para a consolidação e para o crescimento do Braga."

O Panathinaikos surpreendeu ao eliminar o Marselha na última eliminatória, o que não passou despercebido a Artur Jorge: "Tem provas dadas e é uma equipa, que tem vindo a crescer internamente e que vai lutar pelo título francês".

O técnico garante ainda que não vai existir qualquer relaxamento por não ser o Marselha o adversário.

"Não haverá relaxamento nenhum de certeza, tivemos o cuidado de partilhar informação sobre isso e os jogadores viram o que foram os jogos com o Marselha. Nesta altura da competição, não existem equipas fáceis, melhores ou piores, o Panathinaikos está aqui por mérito. Temos que ter uma abordagem muito séria e comprometida para sermos melhores que o adversário", termina.

O Sporting de Braga-Panathinaikos arranca esta quarta-feira, às 20h00, com relato no site da Renascença.