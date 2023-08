Zeca Rodrigues, médio do Panathinaikos, acredita que a equipa terá de fazer melhor do que fez contra o Marselha para eliminar o Sporting de Braga e chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os gregos jogam esta quarta-feira, em Braga, a primeira mão do "play-off" de acesso à competição milionária.

O médio luso-helénico, de 34 anos [completa 35 ainda este mês], em entrevista a Bola Branca, antecipa o duelo com os minhotos.

"O Braga é uma equipa que tem vindo a crescer ano após ano. Será difícil para ambos, mas temos a ilusão e o sonho de entrar na Liga dos Campeões com o Panathinaikos. [Eliminação do Marselha, na ronda anterior, como cartão de visita do 'Pana'?] São jogos diferentes, claro que nos deu confiança, mas sabemos que temos de fazer muito mais do que fizemos contra o Marselha para passarmos o Braga", finaliza.

Zeca jogou no Casa Pia e Vitória de Setúbal, em Portugal, antes de prosseguir carreira no estrangeiro.

Jogou no Panathinaikos entre 2011 e 2017, quando foi convidado para representar a seleção grega, onde é um dos capitães de equipa. Depois de seis anos ao serviço do Copenhaga, regressou este verão ao Panathinaikos.