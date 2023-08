Rúben Lameiras deixa Vitória e assina pelo Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do avançado Rúben Lameiras.

O extremo de 28 anos tinha mais um ano de contrato com o Vitória de Guimarães, mas rescinde e ruma ao clube transmontano. A equipa minhta fica com metade do passe, segundo confirma em comunicado.

Lameiras esteve duas temporadas e meia ao serviço do Vitória, depois de se ter destacado no Famalicão.

Antes, jogou em Inglaterra no Plymouth Argyle e Coventry City após concluída a formação no Tottenham.