Paulo Turra é o novo treinador do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira a contratação do treinador Paulo Turra.

“Olá! Sou o Paulo Turra. É uma honra poder regressar a este grande clube, agora como jogador", declarou o técnico brasileiro.



Paulo Turra, de 49 anos, está de regresso a Portugal, por onde passou enquanto jogador. Alinhou no Boavista, entre 2001 e 2004, e no Vitória de Guimarães, na época 2004/05.

Turra sucede a Moreno, que se despediu do comando técnico depois da eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

João Aroso foi o técnico interino que orientou a equipa na segunda jornada do campeonato, mas também não continuará na equipa técnica.

O brasileiro estava fora do ativo desde que foi despedido do Santos no início do ano. Antes, passou pelo Athletico Paranaense e foi adjunto no Palmeiras, Cruzeiro e Grémio.