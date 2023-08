O lateral-direito do Moreirense, Dinis Pinto, foi retirado de maca depois de um choque violento com Francisco Moura, lateral do Famalicão.

O impacto de cabeças levou à interrupção da partida que decorre esta segunda-feira, para encerrar a segunda jornada da Primeira Liga.

O jogador do Moreirense recebeu um colar cervical e foi conduzido para o hospital, numa ambulância.

Segundo a Sport TV, o jogador recuperou os sentidos ainda no relvado.