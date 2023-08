Famalicão e Moreirense empataram a zero, no último jogo da segunda jornada da Primeira Liga, esta segunda-feira.

O derby minhoto, disputado em casa dos famalicenses, não teve golos, mas contou com uma expulsão de Pablo Felipe, do Famalicão, e uma saída forçada de Dinis Pinto, do Moreirense, que teve de ir de ambulância para o hospital.

O resultado final acabou por ditar a entrega de um ponto a cada equipa, sem que nenhuma conseguisse faturar entre os postes.