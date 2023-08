José Mota. “Amargo muito grande” o segundo golo do FC Porto

O treinador do Sp. Farense, José Mota, considera “um amargo muito grande” a forma como aconteceu o segundo golo do FC Porto (aos 100 minutos), que deu o triunfo aos dragões.

"A forma como aconteceu o segundo golo nos minutos finais é sempre um amargo muito grande para o que a equipa fez e pela postura que teve. Sabíamos que ia ser extremamente difícil com o FC Porto, que é sempre muito difícil. Pressiona muito e massacra muito o adversário. A estratégia estava a corresponder, tirando os minutos inicias, em que não conseguimos sair. O FC Porto muito forte como é normal nos primeiros 20 ou 25 minutos, muito pressionante”, referiu.

Em declarações à Sporttv acrescentou: “Após esse período sentimo-nos melhor, a ter mais confiança e mais critério nas transições e criámos maiores dificuldades. Queríamos fazê-lo mais vezes. Sofremos um golo e o FC Porto continuou a dominar. Conseguimos reagir, fizemos um golo de belo efeito e criamos dificuldades ao FC Porto. O jogo estava a correr de feição. O FC Porto com mais bola, mas sem aquelas grandes oportunidades para finalizar e fazer golo. Nós também as tivemos, foram quatro chances muito boas para marcar”.

“O jogo decorreu e com os descontos sabíamos que ia ser maior o pendor ofensivo do FC Porto com cruzamentos para a área e sofremos o golo. Acho que poderíamos ter tido melhor colocação e tirado a bola [nesse lance]. Mesmo após isso tivemos situações para marcar", referiu.

O FC Porto derrotou o Farense, por 2-1.