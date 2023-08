"Surpreendentemente as imagens [do primeiro golo de Paulinho] não apareceram"

O especialista da Renascença em arbitragem, Paulo Pereira, considera surpreendente que as imagens do erro no primeiro golo do Sporting não tenham aparecido durante a partida.

“Surpreendentemente durante o jogo as imagens [do primeiro golo de Paulinho] não apareceram e isso surpreende. Se a decisão foi tomada, terá sido mal tomada, mas houve uma decisão e seria lógico, imediatamente após a tomada de decisão, que as imagens fossem exibidas e depois, por algum motivo, se se fosse revisitar o assunto, seria identificada a irregularidade”, refere.

O VAR Bola Branca reforça: “O Conselho de Arbitragem diz que a linha estava no ombro do Paulinho e não no pé, como deveria ser. Essa imagem deveria ter sido exibida nos segundos a seguir à validação, mas não aconteceu. Essa é a grande incógnita de toda esta situação”.

“O VAR tem todo o tempo do mundo para tomar a decisão e espera-se que seja assertiva, tanto mais que os fora de jogo é uma das questões objetivas em termos de análise. A colocação das linhas é feita com toda a tecnologia disponível no mundo da arbitragem. Há obrigação de fazer um trabalho de perfeição na questão da colocação das linhas na análise do fora de jogo”, referiu Paulo Pereira.

O especialista da Renascença aproveita, no entanto, para considerar “muito positiva a atitude do Conselho de Arbitragem que imediatamente veio identificar o erro e explicá-lo com grafismos”.

Por outro lado, Paulo Pereira nota que, “apesar do lance que ocorreu na validação do primeiro golo do Paulinho, o Nuno Almeida – a quem deu nota 4 – fez uma boa arbitragem na sua globalidade”. “Este erro não pode, de todo, ser imputado à equipa de arbitragem porque hoje toda a gente do futebol profissional tem o conforto da validação dos lances por parte do vídeoárbitro”.

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 2-1, com bis de Paulinho. Os leões somam duas vitórias em dois jogos.

O Conselho de Arbitragem (CA) admite que houve um erro do vídeoárbitro no primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia.

"No lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", refere o Conselho de Arbitragem.

"O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", indica o organismo de supervisão da arbitragem.