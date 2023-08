Nota 3 para Gustavo Correia. “Lance de penálti muito complexo. Aceita-se a decisão”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Gustavo Correia, árbitro do Benfica – Estrela Amadora, para a jornada 2 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Gustavo Correia fez uma arbitragem de grande qualidade no primeiro tempo, mas que teve algumas dificuldades no segundo.

Da primeira parte destaque para o “claro exagero” no amarelo mostrado a Johnstone e para a justeza do cartão para João Neves.

Já Rafa deveria ter visto amarelo aos 43 minutos, num lance em que João Mário foi admoestado por protesto e, talvez, pudesse não ter visto.

Aos 45 minutos Di Maria cai na área, mas não há infração de João Reis.

Por sua vez, no segundo tempo, “é um exagero” o amarelo a Arthur Cabral.

No lance decisivo e de mais complexa análise, aos 56 minutos, o “penálti assinalado e revertido”, “Florentino tem o braço junto ao corpo, mas a bola toca-lhe no braço. O VAR decidiu intervir e o árbitro reverteu a decisão. Aceitam-se as duas decisões”.

Por tudo isto, Nota 3 para Gustavo Correia.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Estrela Amadora por 2-0.