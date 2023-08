João Aroso não continua em Guimarães

O treinador João Aroso confirma que vai sair do Vitória Guimarães.

O técnico adjunto, com Moreno, assumiu interinamente a equipa para a partida contra o Gil Vicente (triunfo 2-1), mas não vai continuar, apesar de ter sido convidado pela administração vimaranense.

“A minha missão - porque senti que vinha com espírito de missão de tentar ajudar dentro do possível - fazia sentido com o Moreno cá. Nunca equacionei seguir a trabalhar com outro treinador, o Moreno sair e eu ficar como treinador principal. Tive um convite da parte da administração para poder continuar, na perspetiva de alguma estabilidade na estrutura técnica. O convite honrou-me muito e, apesar de ter esta ideia clara, fez-me refletir um pouco mais, mas a minha decisão, comunicada ontem antes do treino, foi de não continuar, por mais que do ponto de vista emocional seja muito difícil”, disse à Sporttv



Nas bancadas do Afonso Henriques já esteve Paulo Turra, ex-jogador do clube, que deverá assumir o comando técnico.