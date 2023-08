Estrela Amadora. “Sem lesões, íamos disputar o jogo até ao fim”

O treinador adjunto do Estrela Amadora, Luís Matos, lamentou as duas lesões que condicionaram a partida dos tricolores no estádio da Luz.

"Saímos frustrados porque perdemos. Apesar de ter sido um jogo em que fomos muito competitivos e conseguimos neutralizar todas as qualidades do jogo do Benfica e também a nível individual. Mas depois fomos condicionados pela primeira lesão [João Reis] e pela segunda [Mansur], em que não pudemos fazer substituições e acabámos o jogo muito condicionados e isso refletiu-se no resultado”, referiu.

Em declarações à Btv, Matos acrescentou: “Estou convencido de que, sem estas lesões, íamos disputar o jogo mais até ao fim e, provavelmente, o resultado seria outro”.

“Esta equipa tem um espírito de sacrifício como foi demonstrado por Mansur que, mesmo lesionado, se manteve até ao final como herói para ajudar a equipa. Isso reflete-se no espírito que há no Estrela que vai continuar competitivo e a lutar por melhores resultados", referiu.

O Estrela Amadora perdeu 2-0 diante do Benfica em partida da segunda jornada da I Liga.

O técnico principal, Sérgio Vieira, está castigado e, por isso, não esteve no banco e não pode comparecer à flash interview.