José Mota puxa da experiência pessoal para ensinar o Farense a ganhar no Dragão

José Mota sabe o que é ganhar no Estádio do Dragão e espera ser ajudar o Farense a ter a sua "primeira vez" - seja a ganhar ou, até, a pontuar - diante do FC Porto, na segunda jornada do campeonato.

Os algarvios só conhecem um resultado, no reduto portista: a derrota. Cinquenta e um anos (de 1970 a 2021), 25 jogos, 25 derrotas.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, José Mota admite que o FC Porto "é muito forte no seu estádio, seja com um Farense ou com um Bayern de Munique", mas quer voltar a ser Leixões, aquele que, à sexta jornada da I Liga de 2008/09, venceu por 3-2 no Dragão.

"Há sempre uma primeira vez. Sabemos perfeitamente o que dizem as estatísticas e o histórico, mas também posso dizer que já lá ganhei. Há sempre uma primeira vez para as coisas acontecerem. Temos de fazer tudo muito bem feito. Sabemos que não vamos dominar o jogo mas também sabemos que podemos fazer golos. Estamos à espera de muitas dificuldades. Temos de estar muito concentrados e inspirados", frisa.

Minutos iniciais serão "fundamentais"

José Mota salienta que o Farense é uma equipa que "sabe jogar e ter bola e que vai ao Dragão com essa intenção", contra um Porto que, prevê o treinador, "vai querer tomar conta do jogo desde o início".

"Quero uma equipa com capacidade a saber gerir a posse de bola, que seja agressiva nos duelos e uma equipa ambiciosa, que vá para o Dragão com intenção de ser desinibida, organizada e com ambição de chegar perto da baliza do Porto. Vamos tentar ser objetivos e dinâmicos, porque, se formos, com certeza também poderemos ter as nossas hipóteses e os nossos momentos que poderão ser de glória", realça.

Os minutos iniciais serão "fundamentais", frente a um Porto que "consegue ser ainda mais avassaladora" em casa do que fora. Não é o "adversário apropriado" para o Farense defrontar, depois de ter entrado no campeonato com uma derrota, por 3-0, com o Casa Pia.

"Temos de fazer tudo ao nosso alcance para disputar o jogo pelo jogo. É um jogo extremamente difícil. Compete-nos sem bola contrariar o poderio do Porto ser tranquilos e explorar os momentos em que poderemos desferir", assinala Jorge Mota, na antevisão.

O recém-promovido Farense visita o FC Porto no domingo, às 18h00, no Dragão, a contar para a segunda jornada do campeonato. Encontro com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.