Filipe Martins. “Erro já foi assumido pelos responsáveis de arbitragem”

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, considera que houve “ um erro técnico” no primeiro golo do Sporting (Paulinho estava 9 centímetros fora de jogo, mas não assinalado).

Filipe Martins não tem dúvidas: "Nós estamos aqui para disputar pontos, não para perder por poucos. Fomos em busca do empate e achei que podíamos estar mais agressivos. Achei que o Sporting não nos conseguiu controlar na segunda parte e que podíamos arriscar mais um bocadinho. Mas os meus jogadores estão de parabéns”.

“Contra uma excelente equipa, acho que o empate seria um resultado justo, mas esta esta é a imagem que eu quero do Casa Pia", acrescentou.

O Sporting venceu o Casa Pia, por 2-1.

O Conselho de Arbitragem (CA) admite que houve um erro do vídeoárbitro no primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia.

"No lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", refere o Conselho de Arbitragem.

"O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", indica o organismo de supervisão da arbitragem.