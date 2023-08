Aroso admite que ficou "surpreso" com a saída de Moreno

João Aroso não esconde que ficou surpreendido com a demissão de Moreno, após primeiro jogo do Vitória de Guimarães no campeonato.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o novo treinador interino dos vitorianos, antes adjunto de Moreno, salienta, contudo, que não tem de "perceber nem deixar de perceber" a decisão do seu ex-líder.

"Respeito. Honestamente, fiquei surpreendido. Só tive conhecimento depois de o jogo acabar e fiquei surpreso", admite.

Aroso manda "um abraço grande" a Moreno e agradece-lhe o convite feito, "há um ano e tal, de forma insistente, para o ajudar" na tarefa de comandar o Vitória de Guimarães. Este "não é um momento fácil" para a equipa, que ainda assim tenta "lidar da melhor forma possível":

"A eliminação das competições europeias e a saída do Moreno provocam abalo e impõem recuperação, sobretudo no aspeto mental. Sinceramente, foi isso que senti na última semana. Apesar de termos vencido na Amadora, ficou a sensação de que tínhamos perdido. As coisas evoluíram ao longo da semana, a nível anímico, e sentimos o grupo preparado, unido e com muita vontade de fazer tudo para ganhar ao Gil Vicente."



Mensagem aos jogadores: "Liderança é de todos"

Preparar a segunda jornada do campeonato, em termos estratégicos, foi mais fácil do que se pensaria, porque a equipa técnica de Moreno operava numa base de "muita partilha entre todos os elementos".

"A diferença desta vez é que não estava cá o Moreno. Mas como eu disse aos jogadores, a liderança é de todos", vinca Aroso.

O primeiro teste do novo interino do Vitória é diante do Gil Vicente, uma equipa com "dinâmicas muito semelhantes" ao Desportivo Chaves de Vítor Campelos, novo treinador dos gilistas, no ano passado.

Aroso pede aos adeptos que apoiem até ao fim



A terminar a conferência de imprensa, João Aroso cita Moreno - "o Vitória é um clube especial, mas é quando se consegue juntar as duas coisas: a força de uma bancada com vitórias - e Albert Camus, num apelo aos adeptos: "Precisamos muito do apoio deles durante o jogo todo."

"Apelo a que percebam que, nesta fase, não será possível jogarmos tudo o que eles gostariam. Que eles compreendam isso. No final, que se manifestem. Mas durante o jogo, que nos apoiem como eles bem sabem. Como diria Camus, não há um jogador, há um homem que joga. E não há um treinador, há um homem que treina. Que haja, também, de quem está do lado de lá, essa perceção de que não é sempre possível fazer tudo como nós gostaríamos. Que tenham essa compreensão", pede.

O primeiro jogo de João Aroso à frente do Vitória de Guimarães está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio D. Afonso Henriques.