Liga adia Moreirense-Braga "em defesa do 'ranking' europeu"

A Liga Portugal comunicou, esta quinta-feira, o adiamento do Moreirense-Sporting de Braga, da terceira jornada do campeonato, para que os minhotos possam "preparar da melhor forma" o "play-off" com o Panathinaikos, de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Em defesa do 'ranking' europeu", proclama a Liga, no título do anúncio do reagendamento. O encontro em Moreira de Cónegos passa de 26 de agosto para o dia 9 de setembro, o que desimpede o calendário do Braga para a preparação para a primeira mão com o Panathinaikos, em Portugal, a 23 de agosto, e para a segunda, na Grécia, no dia 29.

Ou seja, em vez de realizar três jogos em sete dias, o Braga poderá gozar de uma semana de intervalo entre os dois duelos com os gregos.

"Esta alteração vai de encontro ao objetivo, há muito preconizado pela Liga Portugal, de proteger as equipas que disputem as competições europeias, defendendo dessa forma os interesses de Portugal relacionados com o 'ranking' da UEFA", lê-se no site oficial da Liga.



Caso ultrapasse o Panathinaikos, no "play-off", o Sporting de Braga juntar-se-á a Benfica e FC Porto na fase de grupos da Champions.