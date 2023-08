Braga tenta esquecer dissabor caseiro e confirmar "play-off" da Champions na Sérvia

O Sporting de Braga defronta o Backa Topola, na Sérvia, esta terça-feira, em que tentará confirmar a passagem ao "play-off" de acesso à Liga dos Campeões de futebol, depois do triunfo por 3-0 em casa.

Na semana passada, no encontro da primeira mão, os minhotos deixaram o apuramento bem encaminhado, ao vencerem com golos de Bruma, Pizzi e Álvaro Djaló. Agora, tentarão carimbar o bilhete.

A formação arsenalista procura ainda regressar às vitórias, após a derrota na estreia na I Liga, na sexta-feira, em que foi surpreendida em casa pela reviravolta do Famalicão (2-1), depois de ter estado a vencer por 1-0.

Para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no TSC Arena, em Backa Topola, a partir das 19h00, Artur Jorge deixou de fora dos convocados o avançado francês Simon Banza, utilizado nos dois jogos oficiais até agora disputados.

Em sentido inverso, regressam ao lote de opções o central francês Sikou Niakaté,após ter falhado o jogo com os famalicenses devido a castigo, e o lateral espanhol Adrián Marín, que também ficou de fora do jogo do campeonato.

Caso o Sporting de Braga supere o Backa Topola, disputará o acesso à fase de grupos da Champions com o vencedor da eliminatória que opõe os franceses do Marselha aos gregos do Panathinaikos, que, na primeira mão, em casa, venceram por 1-0.