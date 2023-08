“Felicidade e estrelinha” na “primeira vez” de Petit contra o Benfica

O treinador do Boavista, Petit, considera que a sua equipa teve “felicidade, estrelinha” para derrotar o Benfica (3-2) no primeiro jogo do campeonato.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos axadrezados quebra uma malapata contra a equipa da Luz. Somava 15 derrotas e dois empates e só ao 18.º jogo ganhou.

“Há sempre uma primeira vez. Era importante começarmos bem o campeonato. Tivemos felicidade, estrelinha, mas isso também se trabalha”, referiu.

Petit deu os “parabéns aos meus jogadores, foram fantásticos, e aos nossos adeptos. A equipa tem vindo a crescer e nunca vira a cara à luta, apesar das dificuldades do dia a dia. É uma vitória justa frente a uma equipa forte e candidata ao título, num jogo com grande intensidade e em que quisemos sempre ganhar”.

O Boavista derrotou o Benfica por 3-2 na primeira jornada do campeonato.