Paulo Fonseca apela a que Benfica e Braga não façam negócios com clubes russos

O treinador Paulo Fonseca apela a que Benfica e Sp. Braga não façam negócios com clubes russos neste mercado de transferências.

O atual técnico do Lille, que tem forte ligação à Ucrânia, pelos anos em que trabalhou no Shakhtar Donetsk, e por ser casado com uma cidadã ucraniana, comenta nas redes sociais as alegadas transações.

“Durante esta semana tenho lido que o Benfica e o meu SC Braga estão a considerar vender Chiquinho e Tormena a clubes russos. Não quero acreditar. Recuso-me a fazê-lo”, escreveu.

Fonseca lembra até que “o Benfica, de forma exemplar tem desenvolvido campanhas de ajuda à Ucrânia desde o início da guerra” e que o Braga é “comandado por pessoas sensíveis e com corações enormes”.

O treinador aproveita para dar um exemplo: “Há duas semanas, um clube russo tentou comprar o Rogério. defesa esquerdo do Sassuolo. O clube italiano recusou-se a entrar em negociações e afirmou que por questões éticas relacionadas com a guerra jamais o faria”.

Por isso, Paulo Fonseca lança “um apelo para o Benfica e para o meu Braga seguirem o exemplo do clube italiano”.

“Uma coisa eu sei. Se o Benfica e o meu Braga fecharem negócio com os clubes russos esse dinheiro virá a pingar com o sangue das crianças que morrem todos os dias na Ucrânia”, termina.