Moreno demite-se do Vitória

O treinador do Vitória Guimarães, Moreno Teixeira, apresentou a sua demissão do comando técnico dos vimaranenses.

A novidade foi deixada pelo próprio na sala de imprensa do Estádio José Gomes, na Reboleira, depois do triunfo (1-0) do Vitória diante do Estrela da Amadora.

Moreno justificou que a decisão já tinha sido tomada antes do jogo, na passada quinta-feira.

De recordar que o Vitória ficou fora da Liga Conferência depois de perder, em casa, nas grandes penalidades, diante dos eslovenos do Celje.

O presidente do clube já comentou a situação: "Uma palavra de agradecimento ao mister Moreno e à restante equipa técnica. Não há dúvidas que temos aqui um grande homem e profissional, e também com certeza um excelente pai e filho. Entendemos o desgaste e compete-nos ter respeito por esta decisão. Quero deixar o meu agradecimento e reconhecimento da coragem de há um ano ter assumido o comando do Vitória, com todo este equilíbrio e sucesso que teve. O projeto desta direção, e desta equipa técnica, passava muito pela aposta nos jovens, a situação financeira era grave e continua difícil, mas o Moreno fez crescer vários jovens e ajudou à melhoria da situação financeira. Deixo por isso um agradecimento enorme pelo trabalho de Moreno".

António Miguel Cardoso acrescentou: "Lamento e é algo inesperado para a direção, mas o respeito que vimos de todos no balneário em relação à decisão do treinador, que ninguém a queria, mas temos de entender o homem, o vencedor e o senhor que está aqui. Mostrou novamente ser um grande vitoriano."

[em atualização]