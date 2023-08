“Total repúdio e condenação”. Braga reage aos incidentes na “Pedreira”

O Sp. Braga garante “total repúdio e condenação pública” pelos incidentes verificados entre adeptos na partida contra o Famalicão que abriu o campeonato, esta sexta-feira.

Os arsenalistas adiantam que os espectadores envolvidos nos incidentes foram identificados pelas autoridades e “não exclui” “a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos”.

A fechar o comunicado emitido este sábado, pode ler-se: “O clube informará sobre as decisões que vier a tomar com o intuito de salvaguardar os direitos e garantias dos sócios e adeptos do Sp. Braga”.

Perto do intervalo, incidentes entre adeptos na Pedreira obrigaram à detenção de, pelo menos, um adepto e à intervenção médica em relação a uma adepta.

Dentro das quatro linhas, o Famalicão venceu o Sp. Braga por 2-1, com reviravolta, na partida que abriu a I Liga de futebol.