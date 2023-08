Pablo Villar. "Foi uma pena"

O treinador do Vizela, Pablo Villar, considera “injusto” o terceiro golo do Sporting, que deu o triunfo aos leões, já no minuto 99.

“Sabíamos que o Sporting ia começar muito forte num estádio cheio. Desajustámo-nos nos primeiros minutos e sofremos o primeiro golo, depois cometemos um erro e sofremos o segundo. Só no final da primeira parte melhorámos. Na segunda parte ajustámos, mudámos algumas coisas, conseguimos fazer o 2-2 e foi uma pena sair derrotados daquela forma”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico espanhol acrescentou: “Há muitas maneiras de perder. É muito doloroso perder assim, com golo aos nove minutos de descontos”.

Apesar disso, Villar diz que é preciso continuar “a construir a partir das coisas positivas que tivemos. Estamos num processo de construção”.

A fechar, o técnico reconheceu que ainda faltam jogadores ao Vizela para fechar o plantel.

O Sporting derrotou o Vizela por 3-2 na primeira jornada da I Liga.