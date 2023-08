Villar quer fazer história na estreia pelo Vizela no campeonato

Pablo Villar quer fazer história logo ao primeiro jogo no campeonato pelo Vizela e, pela primeira vez para o clube, pontuar frente ao Sporting.

É essa a expectativa assumida pelo treinador espanhol, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da visita dos minhotos aos leões, no sábado, a contar para a primeira jornada da I Liga.

"O Sporting tem bom plantel e tem muito interiorizadas as ideias do treinador. Estamos muito motivados. Historicamente, o Sporting é a única equipa com que o Vizela nunca conseguiu pontuar, o que é um grande aliciante", assume Villar, que vai fazer o segundo jogo oficial pelo Vizela, depois da estreia vitoriosa na primeira ronda da Taça da Liga.

Três pontos para um Vizela a crescer

O treinador vizelense também traça como objetivo os três pontos, apesar de estar ciente da qualidade do Sporting, de quem espera dificuldades:

"Espero um Sporting muito forte. É uma equipa que tem muito clara a forma de jogador do treinador e uma qualidade excecional. Nós tentaremos fazer o melhor jogo possível com as nossas armas e ganhar."

Pablo Villar admite que o Vizela ainda não tem o plantel fechado e que ainda se encontra em evolução. Ainda assim, e apesar de ainda não estar a 100%, "a equipa está pronta, está bem, e ficará cada vez melhor".

O Sporting-Vizela, estreia de ambas as equipas na I Liga, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Terá relato online, em direto, e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.