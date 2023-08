João Pedro Sousa. “Não tivemos grandes apuros e acabámos o jogo confortáveis”

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, reconhece que ainda há muito trabalho pela frente, mas elogia os seus jogadores, especialmente pela segunda parte contra o Sp. Braga.

“A primeira parte foi difícil para nós, entrámos um pouco desconfiados do nosso próprio jogo, faltam algumas rotinas. No entanto, em termos de organização conseguimos retirar espaço onde acreditamos que o Braga é mais forte. Perceber as dinâmicas do Braga num corredor e noutro, que são diferentes. Sentimos algumas dificuldades na nossa construção, perdíamos rapidamente a bola. Com exceção do golo, no entanto, e de uma situação do Braga logo a seguir, tiveram muita bola, muita posse, mas conseguimos fechar os espaços e não permitimos mais”, referiu.

O técnico acrescenta: “Na segunda parte ajustámos alguns posicionamentos, definimos outras zonas de pressão para nos instalar mais vezes em zonas de ataque; fomos fazendo isso, fomos criando oportunidades para chegar ao último terço e acabamos por marcar”.

João Pedro Sousa considera: “Ficamos confortáveis no jogo, até fisicamente, os jogadores que entraram produziram muito, as substituições correram bem, e sentimos que a equipa estava a acreditar e podia chegar ao 1-2. Não tivemos grandes apuros e acabámos o jogo confortáveis perante uma grande equipa. Para nós foi um resultado muito importante”.

O Famalicão derrotou o Sp. Braga, por 2-1, no primeiro jogo do campeonato.