Nota 4 para Luís Godinho. Bem nos penáltis e nas expulsões em Supertaça "muito difícil"

Ao minuto 47, novo pedido de grande penalidade por parte do Benfica, a que Godinho não acedeu, e bem: "Namaso joga a bola só com o peito."

" Primeiro, o lance é fora da área. Segundo, nada aconteceu, a bola bate no peito do jogador do Porto ", explica Paulo Pereira.

Comecemos pelos lances nas áreas. Aos 18 minutos, muitos protestos do banco do Benfica por um lance entre Aursnes e Eustáquio, por um pretenso penálti, que Godinho acertou ao não assinalar.

Expulsões



Quanto à expulsão de Pepe, o especialista em arbitragem lembra que já aos 80 minutos, numa falta sobre Rafa, o capitão do FC Porto "marcara posição" e mostrara que "estava chateado com o decorrer do jogo".

"Veio confirmar aos 88 minutos, quando propositadamente, com o joelho, atingiu o adversário nas costas. É uma agressão. Expulsão perfeitamente justa de Pepe", argumenta o VAR Bola Branca.

A grande polémica do jogo surgiu já ao sétimo minuto de descontos, quando Sérgio Conceição foi expulso mas recusou deixar o campo.

"Basta olhar para as imagens para se perceber o que Sérgio Conceição disse ao Luís Godinho. Continuo a achar que é mau para os árbitros quando expulsam alguém dos bancos fazerem-no de longe. É mau para a autoridade do árbitro. Depois, a impunidade que alguns elementos no futebol português neste momento têm. Sérgio Conceição, se não fosse o TAD, nem estaria neste jogo e, desta vez, não fez uma figura muito melhor do que aquela que lhe causou essa suspensão. O secretário de Estado do Desporto [João Paulo Correia] esteve a ver o jogo, espero que isto sirva de motivo para que ponha o TAD a fazer o que foi criado para fazer e não apenas a suspender castigos", atira Paulo Pereira.



Sobre o golo anulado a Galeno, aos 92 minutos, o comentador de arbitragem da Renascença confessa que "é pena, porque era um grande golo, mas, de facto, Gonçalo Borges jogou a bola com o braço".