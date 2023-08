"Vitória na Supertaça vai dar muita confiança à equipa que vencer"

Quem vencer a Supertaça vai ganhar confiança redobrada para a época que está a começar.

A ideia é de Argel, que em entrevista a Bola Branca, diz que um jogo entre Benfica e FC Porto é sempre especial.

"É um jogo importante, porque é o começo da época. Dá confiança para a equipa que sair vencedora. E também dá para analisar como foi a pré-época tanto do Benfica como do Porto. Sem dúvida que é um grande jogo, um Benfica-Porto ou Porto-Benfica o país inteiro pára, para assistir a um jogo destes", afirma.

Águias e dragões chegam ao jogo com várias alterações em relação à época passada, por isso este é um jogo que vai servir para ver quem se adaptou melhor aos novos plantéis, sublinhando a importância de uma vitória no jogo da Supertaça.

"O jogo é importante para medir forças, para ver quem está melhor, para ver quem conseguiu entrosar a equipa mais rapidamente. Os dois treinadores se mantiveram na época passada, isso é importante. É um jogo importante porque ele é o balizador, o jogo que vai dar o equilíbrio para a época toda. Começa o ano a ganhar ao seu maior rival, isso dá uma confiança muito grande para a época toda", assegura.

Nestas declarações, Argel elogia a contratação de Arthur Cabral para substituir Gonçalo Ramos. O antigo jogador das águias entende que o Benfica perde pouco com a troca de avançados.

"O Arthur é um jogador muito parecido com o Gonçalo ramos, é um pouquinho mais alto, um pouco mais forte. É um jogador que apareceu muito bem que no futebol brasileiro, teve muito bem Ceará, tem muita qualidade. O Benfica perde o Gonçalo Ramos, mas traz uma peça, não diria mesmo à mesma altura, mas muito perto do que o Gonçalo Ramos mostrou na época passada no Benfica. O Arthur Cabral pode repetir e com uma grande vantagem, porque o Arthur já está adaptado ao futebol europeu, e sem dúvida nenhuma é uma grande contratação do Benfica", conclui.

O Benfica-FC Porto começa às 20h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto rr.pt.