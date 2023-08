André Amaro deixa o Vitória de Guimarães e vai ser treinado por Leonardo Jardim no Qatar

André Amaro deixou o Vitória de Guimarães para reforçar o Al-Rayyan, equipa do Qatar treinada pelo português Leonardo Jardim, anunciaram os dois clubes esta quarta-feira.

Em nota publicada no site oficial, os vimaranenses referem que o Al-Rayyan apresentou "uma proposta para a compra do passe e garantiu o defesa de 20 anos a título definitivo", sem especificar os valores do negócio, nem a duração do contrato assinado pelo central com o clube qatari.

De acordo com o jornal "O Jogo", o Al-Rayyan paga 8,5 milhões de euros no imediato, mais 1,5 milhões por objetivos.

Natural da Figueira da Foz, André Amaro representou, na formação, a Naval 1.º de Maio e a Académica, antes de se mudar para Guimarães na época 2018/19, com 16 anos, e de se estrear pela equipa principal dos minhotos a 21 de dezembro de 2020, na goleada imposta ao Santa Clara, em Ponta Delgada (4-0).

Internacional pela seleção de sub-21 de Portugal em quatro ocasiões e pela seleção de sub-20 em nove, o defesa afirmou-se como titular no Vitória em 2022/23, temporada em que disputou 32 jogos.

Depois de Ibrahima Bamba, defesa transferido para o Al-Duhail, André Amaro é o segundo jogador neste 'mercado' de verão a mudar-se do Vitória para o Qatar, país onde será orientado por Leonardo Jardim, treinador luso de 49 anos que se sagrou campeão da Grécia, em 2012/13, pelo Olympiacos, de França, em 2016/17, pelo Mónaco, e da Arábia Saudita, em 2021/22, pelo Al-Hilal.