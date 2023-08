FPF esquece-se do Cinfães no sorteio da Taça de Portugal

O Cinfães promete tomar "todas as diligências" para ser ressarcido, desportiva e financeiramente, pela exclusão do sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal, por esquecimento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na segunda-feira, a FPF realizou o sorteio das primeira e segunda eliminatórias da Taça, mas esqueceu-se de uma equipa: o Clube Desportivo de Cinfães. O clube da Associação de Futebol (AF) de Viseu tinha direito a integrar o sorteio, uma vez que terminou a Divisão de Honra no segundo lugar, tendo ainda vencido a Taça Distrital, mas não foi incluído na tômbola.

No Facebook, o Cinfães informa que foi excluído do sorteio "por motivos que são totalmente alheios à direção" e garante que "serão tomadas todas as diligências para que o clube seja ressarcido por todos os prejuízos que a situação acarreta, tanto desportiva como financeiramente".

"De tudo faremos para que sejam apurados os motivos e que a situação seja devidamente esclarecida por quem de direito", pode ler-se no comunicado do clube, nas redes sociais.

FPF diz que faltou documentação, AF Viseu assume "erro"



Ao jornal "A Bola", fonte da FPF esclarece que, até à hora do sorteio, não tinha recebido a documentação que permitiria ao Cinfães participar na edição 2023/24 da Taça de Portugal.



Ao "Record", o presidente da AF Viseu assume o "erro de comunicação" que levou ao sucedido.

"Tentámos corrigir esta bronca e chamar a atenção que um clube histórico como o Cinfães não estava presente, mas a FPF não se mostrou disponível para corrigir o que quer que fosse. Como já houve erros idênticos e a FPF repetiu o sorteio, solicitámos que o sorteio fosse suspenso, mas a FPF recusou, alegando que não tinha informação do Cinfães. Assumiremos as nossas responsabilidades, se for caso disso", sublinha José Carlos Lopes.



A primeira eliminatória da Taça de Portugal está agendada para os dias 9 e 10 de setembro.

[notícia atualizada às 11h31 com as respostas de FPF e AF Viseu]